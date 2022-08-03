Не оставляй следов
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Не оставляй следов

Не оставляй следов (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Leave No Trace
Драма, Приключения104 мин18+

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О фильме

13-летняя Том живет вместе с отцом в лесопарке Портленда, потому что Уилл убежден, что находиться среди людей опасно. Он изредка выбирается за продуктами, а жажду семья утоляет дождевой водой. Однажды полиция находит отшельников, и Том оказывается перед выбором: отец или нормальная жизнь?

Страна
США, Канада
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb