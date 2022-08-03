Не оставляй следов (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Leave No Trace
Драма, Приключения104 мин18+
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О фильме
13-летняя Том живет вместе с отцом в лесопарке Портленда, потому что Уилл убежден, что находиться среди людей опасно. Он изредка выбирается за продуктами, а жажду семья утоляет дождевой водой. Однажды полиция находит отшельников, и Том оказывается перед выбором: отец или нормальная жизнь?
СтранаСША, Канада
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb