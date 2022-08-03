Назови ее имя: Жизнь и смерть Сандры Бланд (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland
Документальный98 мин18+
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О фильме
Фильм, рассказывающий об одной из самых резонансных смертей в современной американской истории. В 2015 году 28-летняя активистка Сандра Бланд была остановлена полицейским за нарушение ПДД. Между ними начался конфликт, вследствие чего Сандру арестовали. Менее чем через 72 часа ее найдут мертвой в тюремной камере. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.1 IMDb