Психологический триллер «Назначение» — фильм 1996 года о том, как одна ошибка способна разрушить всю жизнь.



Питер Бандл, продавец охранных систем, после встречи с соблазнительной женщиной оказывается на крючке у шантажистов. Чтобы сохранить работу, мужчина за плату передает злоумышленникам коды доступа к роскошным особнякам. Поначалу кажется, что ситуация беспроигрышная: деньги достаются легко, а роскошная жизнь всегда лучше нищего существования. Но с каждым часом давление возрастает, а сомнения и страхи разрывают изнутри.



Картина режиссера Тодда Вэйда — это притча о слабости, ответственности и цене, которую приходится платить за неверный выбор. Если любите фильмы, которые держат в напряжении до финальных титров, вам наверняка будет интересно смотреть «Назначение».

