Назначение (фильм, 1996) смотреть онлайн
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О фильме
Психологический триллер «Назначение» — фильм 1996 года о том, как одна ошибка способна разрушить всю жизнь.
Питер Бандл, продавец охранных систем, после встречи с соблазнительной женщиной оказывается на крючке у шантажистов. Чтобы сохранить работу, мужчина за плату передает злоумышленникам коды доступа к роскошным особнякам. Поначалу кажется, что ситуация беспроигрышная: деньги достаются легко, а роскошная жизнь всегда лучше нищего существования. Но с каждым часом давление возрастает, а сомнения и страхи разрывают изнутри.
Картина режиссера Тодда Вэйда — это притча о слабости, ответственности и цене, которую приходится платить за неверный выбор. Если любите фильмы, которые держат в напряжении до финальных титров, вам наверняка будет интересно смотреть «Назначение».
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тодд
Вэйд
- РМАктёр
Ричард
Маграм
- ККАктриса
Коллин
Корригэн
- АААктриса
Андреа
Адамс
- ТДАктриса
Тони
Д’Альто
- ДКАктёр
Дон
Каммингс
- ГААктёр
Гари
Агостино
- АВАктёр
Алан
Вассерман
- ЛДАктёр
Луис
Д’Альто
- ТДАктёр
Том
Джурден
- ТВСценарист
Тодд
Вэйд
- ААПродюсер
Андреа
Адамс
- ТВПродюсер
Тодд
Вэйд
- ИАХудожница
Ирен
Адамчик
- ТВМонтажёр
Тодд
Вэйд
- КККомпозитор
Кристофер
Картер