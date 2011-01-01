Настоящий роман
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Настоящий роман

Настоящий роман (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.82011, A Novel Romance
Драмы, Мелодрамы88 мин18+

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Сюжет

Писатель Нейт Шепэрд и прекрасная Дженни Спаркс встречаются в нью-йоркском баре. Совершенно незнакомые люди, у которых был плохой день, пришли сюда на свидание со своими партнерами, но вскоре они понимают, что, на самом деле, ждут друг друга...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящий роман»

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