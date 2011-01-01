Настоящий роман (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Писатель Нейт Шепэрд и прекрасная Дженни Спаркс встречаются в нью-йоркском баре. Совершенно незнакомые люди, у которых был плохой день, пришли сюда на свидание со своими партнерами, но вскоре они понимают, что, на самом деле, ждут друг друга...



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