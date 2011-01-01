Настоящий роман (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, A Novel Romance
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
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Сюжет
Писатель Нейт Шепэрд и прекрасная Дженни Спаркс встречаются в нью-йоркском баре. Совершенно незнакомые люди, у которых был плохой день, пришли сюда на свидание со своими партнерами, но вскоре они понимают, что, на самом деле, ждут друг друга...
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЭДРежиссёр
Элли
Дворин
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- МГАктриса
Милена
Гович
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- Актёр
Мэттью
Дель Негро
- ДЭАктёр
Даг
Э. Даг
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- КБАктриса
Келли
Бишоп
- ДААктёр
Джеймс
А. Стефенс
- МКАктриса
Мэдди
Кормэн
- ДРАктёр
Джефф
Росс
- ЭДСценарист
Элли
Дворин
- МСПродюсер
Моррис
С. Леви
- ПБПродюсер
Питер
Бонгломо
- ДДПродюсер
Джонелл
Дж. Фентон
- МБХудожник
Майкл
Бевинс
- МСКомпозитор
Микеланджело
Сосновиц