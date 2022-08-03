Настоящие женщины всегда в теле (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.72002, Real Women Have Curves
Драма, Комедия82 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Покинуть отчий дом, поступить в колледж и начать самостоятельную жизнь? Или остаться дома, выйти замуж и работать на швейной фабрике, где работают сестра и мать? На первый взгляд может показаться, что выбор очевиден, но для восемнадцатилетней Аны, выбор, который ей предстоит сделать, определит ее дальнейшую судьбу.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
