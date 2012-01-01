Настоящая жизнь (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Pura vida
Документальные80 мин18+
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Сюжет
«Настоящая жизнь» — это детальная реконструкция событий, произошедших пять лет назад на вершине Аннапурны, одной из самых опасных горных вершин мира. Одна из самых удивительных спасательных операций в истории Гималаев продлилась четыре дня, и в ней были задействованы лучшие альпинисты мира.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 IMDb