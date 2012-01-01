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Настоящая жизнь

Настоящая жизнь (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Pura vida
Документальные80 мин18+

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Сюжет

«Настоящая жизнь» — это детальная реконструкция событий, произошедших пять лет назад на вершине Аннапурны, одной из самых опасных горных вершин мира. Одна из самых удивительных спасательных операций в истории Гималаев продлилась четыре дня, и в ней были задействованы лучшие альпинисты мира.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 IMDb