Настоящая Маккой
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Настоящая Маккой

Настоящая Маккой (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Real McCoy
Триллер, Драма100 мин18+

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О фильме

Карен МакКой, гениальная грабительница банков, попадает в тюрьму на шесть лет из-за предательства подельников. Отмотав срок, героиня твердо решает завязать с преступной жизнью, но люди из прошлого берут в заложники сына Карен и вынуждают ее взяться за старое.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящая Маккой»