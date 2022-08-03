Настоящая Маккой (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, The Real McCoy
Триллер, Драма100 мин18+
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О фильме
Карен МакКой, гениальная грабительница банков, попадает в тюрьму на шесть лет из-за предательства подельников. Отмотав срок, героиня твердо решает завязать с преступной жизнью, но люди из прошлого берут в заложники сына Карен и вынуждают ее взяться за старое.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Вэл
Килмер
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ГСАктёр
Гейлард
Сартейн
- ЗИАктёр
Зэк
Инглиш
- РШАктёр
Рейнор
Шайни
- ДХАктриса
Дебора
Хобарт
- ПСАктриса
Памела
Стаббарт
- ЭСАктёр
Энди
Стал
- ДРАктёр
Дин
Рэдер-Дювалл
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- МБПродюсер
Мартин
Брегман
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- УДПродюсер
Уильям
Дэвис
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ДКОператор
Дэнис
Кроссан
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель