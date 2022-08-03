Настоящая Маккой (фильм, 1993) смотреть онлайн

Карен МакКой, гениальная грабительница банков, попадает в тюрьму на шесть лет из-за предательства подельников. Отмотав срок, героиня твердо решает завязать с преступной жизнью, но люди из прошлого берут в заложники сына Карен и вынуждают ее взяться за старое.

