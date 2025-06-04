Наследство (фильм, 2025) смотреть онлайн

Иногда самое опасное наследство — это не деньги или власть, а нераскрытые тайны родителей. Фильм «Наследство» 2025 года — триллер о семейных тайнах, которые бывают опаснее международных заговоров.



Майя, переживающая потерю матери, неожиданно узнает, что ее давно отсутствовавший отец — бывший шпион. Их попытка наладить отношения превращается в опасное путешествие, когда мужчина втягивается в свои старые дела. Девушке приходится бежать по улицам иностранных городов — от Каира до Сеула — словно Джейсон Борн, и на ходу разгадывать секреты прошлого, пытаясь спасти родителя. Каждая экзотическая локация приносит новые вопросы. Кому можно доверять и какие тайны скрывает семья Майи?..



Смотреть «Наследство» можно и как шпионский боевик, и как сложную семейную драму. Особую атмосферу создает уникальный визуальный стиль — кадры, снятые на iPhone придают ощущение достоверного дорожного дневника.

