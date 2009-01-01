Наследный принц республики (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма состоит из восьми частей, каждая из которых рассказывает об определенном этапе в развитии кино. Например, в первой части мы видим, как в городе появляется первый кинотеатр. Афиши с фильмами оживленно расклеивает местный художник, молодая энергичная девушка собирает за вход монетки, а суровый техник крутит ручку проектора. На экранах идет «Стенька Разин» – хит советского киноискусства. Люди толпой валят в кинотеатр, и постепенно из диковинного развлечения кино превращается в общедоступное удовольствие…



