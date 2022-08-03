Наследники 3
9.22019, Descendants 3
Мюзикл, Приключения102 мин6+

Наследники 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

История о противостоянии добра и зла, главными действующими лицами которой являются дети Малефисенты, Злой королевы, Круэллы де Виль и Джафара, продолжается! Они возвращаются на Остров Потерянных с целью набрать новую группу отпрысков злодеев, чтобы те присоединились к ним в школе Аурадона.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

