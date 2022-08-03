Наследники 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
История о противостоянии добра и зла, главными действующими лицами которой являются дети Малефисенты, Злой королевы, Круэллы де Виль и Джафара, продолжается! Они возвращаются на Остров Потерянных с целью набрать новую группу отпрысков злодеев, чтобы те присоединились к ним в школе Аурадона.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КОРежиссёр
Кенни
Ортега
- ДКАктриса
Дав
Камерон
- КБАктёр
Кэмерон
Бойс
- СКАктриса
София
Карсон
- БСАктёр
Бубу
Стюарт
- МХАктёр
Митчелл
Хоуп
- СДАктриса
Сара
Джеффери
- БДАктриса
Бренна
Д’Амико
- МПАктриса
Мелани
Пакссон
- ТДАктёр
Томас
Доэрти
- ДПАктёр
Дилан
Плэйфейр
- ДМСценарист
Джосанн
МакГибон
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс