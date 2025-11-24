Наследник (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Наследник», фильм 2023 — это напряженный криминальный триллер с элементами экшена, в центре которого оказывается молодой боксер Марко Хан.
Он вырос на Филиппинах, всю жизнь перебиваясь случайными заработками, и никогда не знал своего отца. Единственный близкий человек Марко, его мать, тяжело больна, и ради денег на лечение парень готов использовать любой шанс, даже если для этого придется разыскивать родственников, о существовании которых он знает лишь понаслышке. Неожиданно с Марко связываются юристы и сообщают, что его отец хочет встретиться. Для героя это выглядит как долгожданная возможность изменить жизнь, и он отправляется в Корею. С этого момента путешествие превращается в опасную игру на выживание. Марко оказывается втянутым в мир интриг и чужих интересов, где за обещанием богатства скрываются смертельные угрозы. Постепенно он понимает, что роль наследника может обернуться ловушкой, а правда о семье — оказаться куда страшнее, чем он мог представить.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- ПХРежиссёр
Пак
Хун-джон
- КСАктёр
Ким
Сон-хо
- КТАктёр
Кан
Тхэ-джу
- КГАктёр
Ким
Ган-у
- КААктриса
Ко
А-ра
- ХДАктёр
Хо
Джун-сок
- ЧРАктриса
Чон
Ра-эль
- КСАктёр
Ку
Со-джун
- ЛГАктёр
Ли
Ги-ён
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-у
- ДДАктёр
Джастин
Джон Харви
- КХАктёр
Квон
Хёк-хён
- ЛГАктёр
Ли
Гю-вон
- КМАктриса
Кэролайн
Магбохос
- АДАктёр
Альфредо
Де Гусман
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- ССАктёр
Сон
Сон-чхан
- СМАктёр
Со
Мён-чхан
- ПХСценарист
Пак
Хун-джон
- ПХПродюсер
Пак
Хун-джон
- ЁЁПродюсер
Ён
Ён-щик
- ЧГПродюсер
Чан
Гён-ик
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- МКомпозитор
Моуг