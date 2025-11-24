Наследник (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

«Наследник», фильм 2023 — это напряженный криминальный триллер с элементами экшена, в центре которого оказывается молодой боксер Марко Хан.



Он вырос на Филиппинах, всю жизнь перебиваясь случайными заработками, и никогда не знал своего отца. Единственный близкий человек Марко, его мать, тяжело больна, и ради денег на лечение парень готов использовать любой шанс, даже если для этого придется разыскивать родственников, о существовании которых он знает лишь понаслышке. Неожиданно с Марко связываются юристы и сообщают, что его отец хочет встретиться. Для героя это выглядит как долгожданная возможность изменить жизнь, и он отправляется в Корею. С этого момента путешествие превращается в опасную игру на выживание. Марко оказывается втянутым в мир интриг и чужих интересов, где за обещанием богатства скрываются смертельные угрозы. Постепенно он понимает, что роль наследника может обернуться ловушкой, а правда о семье — оказаться куда страшнее, чем он мог представить.



