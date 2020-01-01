Наследие предков (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с киргизской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Единственное, что отделяет эту деревню от глобализации и эпохи технологий, - это окружающая ее природа. Племя сатыкей не следуют новой эре и продолжают свою жизнь, ожидая прибытия цивилизации. Они предпочит�ают современную жизнь духовным богатствам, передавая семейный очаг предков из поколения в поколение.



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