Нашествие варваров
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Нашествие варваров

Нашествие варваров (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

7.42003, Les invasions barbares
Драма, Мелодрама95 мин18+

О фильме

Старые друзья встречаются у постели тяжело больного Реми, которому сегодня уже за пятьдесят. Его сын Себастьян прилетает в Монреаль из Англии, чтобы поддержать отца и помочь своей матери.

Себастьян хочет облегчить страдания отца и совершает невозможное. Ему удаётся вновь собрать старых приятелей Реми, весёлую компанию, с которой отец Себастьяна был неразлучен всю жизнь. И вот все они приходят навестить Реми: его друзья, родственники и бывшие любовницы…

Страна
Канада, Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb