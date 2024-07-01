Нашествие варваров (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Старые друзья встречаются у постели тяжело больного Реми, которому сегодня уже за пятьдесят. Его сын Себастьян прилетает в Монреаль из Англии, чтобы поддержать отца и помочь своей матери.



Себастьян хочет облегчить страдания отца и совершает невозможное. Ему удаётся вновь собрать старых приятелей Реми, весёлую компанию, с которой отец Себастьяна был неразлучен всю жизнь. И вот все они приходят навестить Реми: его друзья, родственники и бывшие любовницы…

