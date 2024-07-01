Нашествие варваров (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
7.42003, Les invasions barbares
Драма, Мелодрама95 мин18+
О фильме
Старые друзья встречаются у постели тяжело больного Реми, которому сегодня уже за пятьдесят. Его сын Себастьян прилетает в Монреаль из Англии, чтобы поддержать отца и помочь своей матери.
Себастьян хочет облегчить страдания отца и совершает невозможное. Ему удаётся вновь собрать старых приятелей Реми, весёлую компанию, с которой отец Себастьяна был неразлучен всю жизнь. И вот все они приходят навестить Реми: его друзья, родственники и бывшие любовницы…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb