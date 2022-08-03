Наше зло (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.02017, Mal Nosso
Драма, Ужасы88 мин18+
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О фильме
Мужчина средних лет по имени Артур встречается с киллером и даeт ему заказ на убийство: вручает конверт с авансом и флешкой, где хранится пароль от счeта с оставшейся суммой. После этого киллер знакомится с двумя девушками и убивает их просто ради удовольствия. А позже, выполнив полученный накануне заказ, открывает флешку и обнаруживает там видео, в котором Артур рассказывает ему свою историю.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb