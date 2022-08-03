Мужчина средних лет по имени Артур встречается с киллером и даeт ему заказ на убийство: вручает конверт с авансом и флешкой, где хранится пароль от счeта с оставшейся суммой. После этого киллер знакомится с двумя девушками и убивает их просто ради удовольствия. А позже, выполнив полученный накануне заказ, открывает флешку и обнаруживает там видео, в котором Артур рассказывает ему свою историю.

