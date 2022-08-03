Наш отец
Wink
Фильмы
Наш отец
7.42020, Padrenostro
Драма117 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Наш отец (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Рим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают на море в Калабрии. Валерио 10 лет и, кажется, у него прекрасное детство. Но привычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается покушение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом всегда оказывается рядом.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb