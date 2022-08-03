Наш отец (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Рим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают на море в Калабрии. Валерио 10 лет и, кажется, у него прекрасное детство. Но привычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается покушение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом всегда оказывается рядом.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- БРАктриса
Барбара
Рончи
- МГАктёр
Маттиа
Гарачи
- Актёр
Франческо
Геги
- ЛФАктриса
Леа
Фавино
- ДДАктёр
Джордано
Де Плано
- ПМАктёр
Паки
Медури
- АМАктриса
Анна
Мария Де Люка
- МПАктёр
Марио
Пупелла
- ЭДАктриса
Элеонора
Де Лука
- ЭАСценарист
Энрико
Ауденино
- Продюсер
Пьерфранческо
Фавино
- ДФМонтажёр
Джоджо
Франкини
- МДОператор
Микеле
Д’Аттаназио