Наполеон Динамит (фильм, 2004) смотреть онлайн

Наполеон Динамит — странноватый подросток, живущий в глуши штата Айдахо, школьный изгой во всех смыслах этого слова. Он целыми днями рисует невероятных животных, ругается со старшим братом и старается не попадаться на глаза пронырливому дяде Рико, промышляющему торговлей всем, что только может прийти в голову.

