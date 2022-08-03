Наполеон Динамит
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Наполеон Динамит

Наполеон Динамит (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Napoleon Dynamite
Комедия85 мин18+

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О фильме

Наполеон Динамит — странноватый подросток, живущий в глуши штата Айдахо, школьный изгой во всех смыслах этого слова. Он целыми днями рисует невероятных животных, ругается со старшим братом и старается не попадаться на глаза пронырливому дяде Рико, промышляющему торговлей всем, что только может прийти в голову.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb