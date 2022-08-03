Наполеон Динамит (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Napoleon Dynamite
Комедия85 мин18+
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О фильме
Наполеон Динамит — странноватый подросток, живущий в глуши штата Айдахо, школьный изгой во всех смыслах этого слова. Он целыми днями рисует невероятных животных, ругается со старшим братом и старается не попадаться на глаза пронырливому дяде Рико, промышляющему торговлей всем, что только может прийти в голову.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джаред
Хесс
- Актёр
Джон
Хидер
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- АРАктёр
Аарон
Руэлл
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актриса
Тина
Мажорино
- СМАктриса
Сэнди
Мартин
- ХДАктриса
Хэйли
Дафф
- ТСАктёр
Тревор
Снарр
- ШЭАктриса
Шондрелла
Эйвери
- Сценарист
Джаред
Хесс
- ДХСценарист
Джеруша
Хесс
- ШКПродюсер
Шон
Ковел
- КВПродюсер
Крис
Виатт
- ДКПродюсер
Джереми
Кун
- ДХХудожница
Джеруша
Хесс
- ДКМонтажёр
Джереми
Кун