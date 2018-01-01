Wink
Фильмы
Наемный убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Наемный убийца»

Актёры

Мэттью Мэрсден

Мэттью Мэрсден

Matthew Marsden
АктёрDrifter
Кристанна Локен

Кристанна Локен

Kristanna Loken
АктрисаCatherine
Кристиан Питре

Кристиан Питре

Christian Pitre
АктрисаMary Death
Барак Хардли

Барак Хардли

Barak Hardley
АктёрJack LeMans
Абрахам Бенруби

Абрахам Бенруби

Abraham Benrubi
АктёрJimbo
Гэри Бьюзи

Гэри Бьюзи

Gary Busey
АктёрVan Sterling
Беверли Д’Анджело

Беверли Д’Анджело

Beverly D'Angelo
АктрисаLucille
Ив

Ив

Eve
АктрисаMocha Sujata
Кевин Макнэлли

Кевин Макнэлли

Kevin McNally
АктёрDaft Willy
Алекса ПенаВега

Алекса ПенаВега

Alexa PenaVega
АктрисаStewardess (в титрах: Alexa Vega)

Сценаристы

Джейсон Додсон

Джейсон Додсон

Jason Dodson
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Неттер

Джейсон Неттер

Jason Netter
Продюсер
Дес Кэри

Дес Кэри

Des Carey
Продюсер

Художники

Дэн Селон

Дэн Селон

Daniel Selon
Художник

Композиторы

Грег Эдмонсон

Грег Эдмонсон

Greg Edmonson
Композитор