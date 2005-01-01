Наедине с судьбой (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях история стойкости и моральной силы простой американской женщины, матери четверых детей Анны Доун. Прощаясь со своей дочерью у ворот школы Колумбайн, Анна не могла себе даже представить, что видит ее в последний раз. Ведь именно сегодня старшеклассники принесл�и с собой не учебники, а оружие….



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