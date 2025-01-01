Фильм На высоте страха

Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдалённой урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолёт терпит крушение. Эбби остаётся одна среди лесов, скал и снегов. Её единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти её.



