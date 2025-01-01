Фильм На высоте страха
2025, The Occupant
Фантастика, Триллер16+
О фильме
Чтобы оплатить лечение умирающей сестры, инженер-геолог Эбби Бреннан соглашается на работу в отдалённой урановой шахте. Когда она находит странный метеорит, экспедиция прерывается — вертолёт терпит крушение. Эбби остаётся одна среди лесов, скал и снегов. Её единственная связь с внешним миром — голос мужчины по рации, который представляется Джоном. Он утверждает, что может спасти её.
СтранаНидерланды
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
- ХКРежиссёр
Хьюго
Кейзер
- ДЛАктёр
Джордж
Лаша
- ВИАктриса
Ванесса
Ифедиора
- ЭБАктриса
Элла
Балинска
- ШКАктриса
Шина
Келли
- АКАктёр
Армин
Карима
- РЯСценарист
Ролаф
Ян Миннебоо
- ХКСценарист
Хьюго
Кейзер
- ЭБПродюсер
Элла
Балинска
- ЛКПродюсер
Лорен
Кейс
- МФХудожница
Мартина
Фемер
- ТБХудожник
Тео
Босуэлл
- БФМонтажёр
Брайан
Филип Дэвис
- РККомпозитор
Ренгер
Конинг