На одном дыхании (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм о происхождении и распространении коронавируса от создательницы нашумевшей «Нации одного ребенка». Режиссер Ван Наньфу родилась в Китае, но сейчас живет в Америке. В своей новой картине она исследует не только истоки пандемии, но и опасную дезинформацию о вирусе, которая затронула весь мир и оказала разрушительное влияние на здоровье многих людей. «На одном дыхании» также воспевает силу и стойкость медицинских работников, активистов и тех, кто не боялся говорить правду о коронавирусе даже в тех условиях, где было принято замалчивать факты. Смотрите фильм «На одном дыхании» в подписке Amediateka на Wink.

