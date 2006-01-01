На колесах (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы угодить избалованному сынку своей возлюбленной, Фред хочет достать для мальчишки баскетбольный мяч с автографами игроков его любимой команды. Но возникает проблема: такой мяч может получить только инвалид. Фред решает на время сесть в инвалидную коляску и обманом завладеть драгоценным трофеем. Однако получая желанный мяч, Фред привлекает внимание очаровательной девушки-кинорежиссера Денис, которая хочет снять фильм о фанатах-инвалидах…



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