На гребне волны. Возвращение (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Молодой серфер оказывается втянут в мир криминала, решив помочь другу обокрасть крупного наркоторговца. Фильм «На гребне волны. Возвращение» — австралийский боевик о крепкой дружбе и любви к морю.



На 30-ю годовщину смерти отца Шон вместе с верными друзьями Клеем, Кейном и Джеком отправляются в поездку, чтобы заняться серфингом. Они наслаждаются волнами и вспоминают своих родителей, но идиллия длится недолго. К Кейну за помощью обращается его старый приятель Рик, задолжавший крупную сумму денег серьезным людям. Он уверен: чтобы решить все его проблемы, нужно украсть партию наркотиков у местного торговца. Рик, Кейн и Шон проворачивают ограбление, однако теперь по их следам идет суровый решала по имени Фрэнк, который намерен вернуть украденное.



Сумеют ли друзья выбраться из передряги, расскажет «На гребне волны. Возвращение» (2023). Живописные пейзажи, серфинг и захватывающие погони ждут на видеосервисе Wink.

