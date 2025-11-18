На гребне волны. Возвращение (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой серфер оказывается втянут в мир криминала, решив помочь другу обокрасть крупного наркоторговца. Фильм «На гребне волны. Возвращение» — австралийский боевик о крепкой дружбе и любви к морю.
На 30-ю годовщину смерти отца Шон вместе с верными друзьями Клеем, Кейном и Джеком отправляются в поездку, чтобы заняться серфингом. Они наслаждаются волнами и вспоминают своих родителей, но идиллия длится недолго. К Кейну за помощью обращается его старый приятель Рик, задолжавший крупную сумму денег серьезным людям. Он уверен: чтобы решить все его проблемы, нужно украсть партию наркотиков у местного торговца. Рик, Кейн и Шон проворачивают ограбление, однако теперь по их следам идет суровый решала по имени Фрэнк, который намерен вернуть украденное.
Сумеют ли друзья выбраться из передряги, расскажет «На гребне волны. Возвращение» (2023). Живописные пейзажи, серфинг и захватывающие погони ждут на видеосервисе Wink.
- КФРежиссёр
Клив
Флёри
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- ДДАктёр
Джо
Дэвидсон
- СНАктёр
Стив
Нейшн
- КПАктёр
Кристофер
Пэйт
- БУАктёр
Бен
Уилсон
- ДЕАктёр
Дэвид
Е. Вудли
- РКАктёр
Рон
Келли
- ФААктёр
Филлип
Авалон
- БДАктёр
Брэд
Диберт
- ВФАктриса
Виктория
Флери
- АФАктёр
Алекс
Флери
- СЯАктёр
Стив
Янг
- ЛДАктриса
Латиша
Джозефсон
- КХАктёр
Колин
Хэндли
- АМАктриса
Александра
МакТавиш
- МБАктриса
Микаэла
Брэдшоу
- ДБАктёр
Джон
Бойд
- МХАктриса
Мадлен
Хоулетт
- КФАктриса
Кэти
Фергюсон
- ПМАктёр
Патрик
Морони
- ГКСценарист
Грег
Клейтон
- ФАСценарист
Филлип
Авалон
- ФАПродюсер
Филлип
Авалон
- ТМПродюсер
Тим
Мэддокс
- МДКомпозитор
Марк
Д’Анджело