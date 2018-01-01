Wink
На чистую воду. Мультипликационный крокодил №4
Актёры и съёмочная группа фильма «На чистую воду. Мультипликационный крокодил №4»

Режиссёры

Дмитрий Бабиченко

Режиссёр

Сценаристы

Лев Аркадьев

Сценарист
В. Днепров

Сценарист
А. Днепров

Сценарист

Художники

Петр Репкин

Художник
Владимир Соболев

Художник

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Композитор