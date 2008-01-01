Мы не ангелы. Концерт группы Ранетки (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Последний концерт Леры Ранетки

«…О том, что я больше не в группе, я узнала за десять минут до начала концерта в Лужниках», - заявила Лера Козлова в одном из интервью. Несмотря на злосчастную новость, свой последний концерт с девчонками она отыграла на десять с плюсом!

21 декабря на СТС вышла полная версия грандиозного концерта группы «Ранетки», который состоялся 1 ноября на сцене Дворца Спорта «Лужники».



