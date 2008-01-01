Москва слезам не верит. Все только начинается
Смотреть
Мы не ангелы. Концерт группы Ранетки
Wink
Фильмы
Мы не ангелы. Концерт группы Ранетки

Мы не ангелы. Концерт группы Ранетки (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.82008, Мы не ангелы. Концерт группы Ранетки
Концерты89 мин16+

О фильме

Последний концерт Леры Ранетки
«…О том, что я больше не в группе, я узнала за десять минут до начала концерта в Лужниках», - заявила Лера Козлова в одном из интервью. Несмотря на злосчастную новость, свой последний концерт с девчонками она отыграла на десять с плюсом!
21 декабря на СТС вышла полная версия грандиозного концерта группы «Ранетки», который состоялся 1 ноября на сцене Дворца Спорта «Лужники».

Мы не ангелы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг