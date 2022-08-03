Мы мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest
Документальный55 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Картина рассказывает о фестивале ораторского искусства в Окленде, где дети читают стихи и произносят речи, вдохновленные жизнью и творчеством Мартина Лютера Кинга. Лауреатка премии «Эмми» Эми Шатц освещает не только само событие, но и жизнь города в предвкушении духоподъемного праздника. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.0 IMDb