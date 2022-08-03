Мы мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга (фильм, 2020) смотреть онлайн

Картина рассказывает о фестивале ораторского искусства в Окленде, где дети читают стихи и произносят речи, вдохновленные жизнью и творчеством Мартина Лютера Кинга. Лауреатка премии «Эмми» Эми Шатц освещает не только само событие, но и жизнь города в предвкушении духоподъемного праздника. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

