Мы мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга
Мы мечта: Дети на фестивале Мартина Лютера Кинга (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest
Документальный55 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Картина рассказывает о фестивале ораторского искусства в Окленде, где дети читают стихи и произносят речи, вдохновленные жизнью и творчеством Мартина Лютера Кинга. Лауреатка премии «Эмми» Эми Шатц освещает не только само событие, но и жизнь города в предвкушении духоподъемного праздника. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.0 IMDb