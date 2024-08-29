Мы купили птицеферму (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Школьники из деревни решают попробовать себя в бизнесе, и яйца, которые выпускает их ферма, неожиданно становятся настоящим хитом продаж. Семейная комедия «Мы купили птицеферму» — фильм о пути к мечте и успеху, который невозможен без поддержки близких.



12-летний Макс держал в гараже свой магазинчик, где он продавал старые вещи. Когда его отец из-за финансовых проблем решил переехать в деревню, мальчику пришлось бросить хобби, однако деловая хватка его не оставила. Заручившись поддержкой двоюродного брата Чарльза и местной блогерши Элис, Макс начинает разводить в заброшенном амбаре куриц, надеясь открыть бизнес по продаже яиц. Юные предприниматели бережно относятся к птицам, и их начинание неожиданно «выстреливает». Однако вместе с успехом к ним приходит и пристальное внимание конкурентов — руководителей больших корпораций.



