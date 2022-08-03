Музыкальная шкатулка. Зазубренная
Wink
Фильмы
Музыкальная шкатулка. Зазубренная
8.42021, Jagged
Документальный, Музыка93 мин18+

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Музыкальная шкатулка. Зазубренная (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о певице Аланис Мориссетт и ее легендарном альбоме Jagged Little Pill. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb