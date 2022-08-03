8.42021, Jagged
Документальный, Музыка93 мин18+
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Музыкальная шкатулка. Зазубренная (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рассказ о певице Аланис Мориссетт и ее легендарном альбоме Jagged Little Pill. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЭКРежиссёр
Элисон
Клаймен
- АМАктриса
Аланис
Мориссетт
- ЛААктёр
Лоррэйн
Али
- ГБАктёр
Глен
Баллард
- БАктриса
Бейонсе
- КЧАктёр
Крис
Чейни
- ККАктёр
Курт
Кобейн
- ДКАктриса
Диабло
Коуди
- БКАктёр
Билли
Корган
- ЭКПродюсер
Элисон
Клаймен
- КМПродюсер
Кайл
Мартин
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- БГМонтажёр
Брайан
Гетц
- ЭКОператор
Элисон
Клаймен
- ДЛОператор
Джулия
Лью
- ТВОператор
Таша
Ван Зандт