Музыкальная шкатулка. JUICE WRLD: в бездну (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект о талантливом американском рэпере Juice WRLD. Фильм входит в антологию «Музыкальная шкатулка», созданную Биллом Симмонсом и рассказывающую о значительных событиях и личн�остях в музыкальной индустрии. Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Энтони Хиггинс) был восходящей суперзвездой рэпа: уже в 18 лет он записал прорывной хит «Lucid Dreams». Но его многообещающая карьера быстро оборвалась — в 21 год артист умер от передозировки наркотиками. Фильм включает в себя неизданные музыкальные записи рэпера, множество эксклюзивных интервью и другие уникальные материалы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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