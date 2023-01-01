Мужья и жены (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Традиционно многослойная трагикомедия Вуди Аллена, на этот раз предстающего в образе невротичного писателя, погруженного в семейные ссоры. Как-то раз они с женой узнают, что их старинные друзья в исполнении столь же обворожительной пары Поллака и Дэвис намерены развестись. Как реагировать н�а это, как выясняется, непонятно. Вроде бы боязно, а вроде бы и соблазнительно. В итоге писатель начинает крутить со своей студенткой, его старый друг пытается расслабиться с тренером по аэробике, да и жены не отстают.



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