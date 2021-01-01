Балет Мурад Мерзуки: Зефир

В спектакле уличные танцы, главным образом, хип-хоп и брейк, встречаются с эстетикой сцены и зрелищностью шоу. Полем действия становится «корабль» — его трюм, палуба, паруса, окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная. Команда корабля отправляется исследовать неизведанное — в окружающем мире и в себе самих.



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