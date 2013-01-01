Мраморный карьер Рускеала (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм, зовущий на прогулку по комплексному парку в Карелии, где долгое время добывали мрамор, которым отделаны соборы и дворцы Петербурга.



Неподалеку от поселка Рускеала в Карелии находится каньон с белоснежными скалами. Ныне это популярная туристическая достопримечательность, а когда-то — настоящий мраморный карьер, где добывали уникальный камень цвета белых ночей. Сейчас бывшие штольни заполнены водой, а пешеходные маршруты проложены только на самых безопасных участках. Погрузитесь с дайверами в коридоры рускеальского карьера, полюбуйтесь на прозрачную воду, отражающую живописный камень и узнайте, почему мраморная архитектура Санкт-Петербурга стала такой узнаваемой.



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