Этот фильм пока недоступен
Моя вторая половинка (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Итальянская комедия в духе культового «Дня сурка». История парня, который попал во временную петлю и каждый день начинает жизнь заново. Андреа 30 лет, и 10 из них он состоит в отношениях с Лаурой, с которой начал встречаться еще на первом курсе университета. Накануне свадьбы он признается друзьям, что боится перспективы так и провести всю жизнь с одной-единственной женщиной, не познав разнообразия. Вселенная слышит Андреа, и на следующее утро он просыпается разбитным холостяком со множеством поклонниц. Вот только, не успев толком насладиться новым амплуа, назавтра он попадает в совершенно иные жизненные обстоятельства, а следующий день приносит ему очередные кардинальные перемены. Сможет ли Андреа вернуть все как было?
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марко
Мартани
- АААктёр
Андреа
Арканджели
- ККАктёр
Кристиано
Каккамо
- АКАктриса
Анджела
Курри
- ИДАктриса
Иления
Д’Авения
- СФАктёр
Стефано
Фрези
- ФГАктёр
Франческо
Габбани
- АМАктриса
Алессандра
Мастронарди
- ФМАктёр
Фабио
Моричи
- ЭНАктриса
Элиза
Нардини
- НРАктриса
Натали
Рапти Гомес
- ЭССценарист
Элеонора
Сеси
- ММСценарист
Марко
Мартани
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- МКОператор
Маурицио
Кальвези