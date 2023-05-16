Моя вторая половинка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Итальянская комедия в духе культового «Дня сурка». История парня, который попал во временную петлю и каждый день начинает жизнь заново. Андреа 30 лет, и 10 из них он состоит в отношениях с Лаурой, с которой начал встречаться еще на первом курсе университета. Накануне свадьбы он признается друзьям, что боится перспективы так и провести всю жизнь с одной-единственной женщиной, не познав разнообразия. Вселенная слышит Андреа, и на следующее утро он просыпается разбитным холостяком со множеством поклонниц. Вот только, не успев толком насладиться новым амплуа, назавтра он попадает в совершенно иные жизненные обстоятельства, а следующий день приносит ему очередные кардинальные перемены. Сможет ли Андреа вернуть все как было?

