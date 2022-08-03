8.62014, The Adventures of RoboRex
Фантастика, Семейный86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Моя собака — робопес (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
У Джеймса Миллера есть только один друг в мире, его любимый золотистый ретривер Рекс. Но когда на его заднем дворе приземляется странная капсула и появляется собака-робот, его жизнь никогда не будет прежней. Робот-собака идентифицирует себя как РобоРекс и говорит Джеймсу, что он пришел из будущего, чтобы помешать злому человеку по имени Профессор Апокалипсис захватить мир вместе со своим коварным роботом-разрушителем-Котом. Теперь с помощью Рекса и РобоРекса Джеймс отправляется в героическое и душераздирающее приключение, чтобы спасти будущее!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.2 IMDb