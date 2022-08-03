Моя собака — робопес
Wink
Детям
Моя собака — робопес
8.62014, The Adventures of RoboRex
Фантастика, Семейный86 мин18+

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Моя собака — робопес (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

У Джеймса Миллера есть только один друг в мире, его любимый золотистый ретривер Рекс. Но когда на его заднем дворе приземляется странная капсула и появляется собака-робот, его жизнь никогда не будет прежней. Робот-собака идентифицирует себя как РобоРекс и говорит Джеймсу, что он пришел из будущего, чтобы помешать злому человеку по имени Профессор Апокалипсис захватить мир вместе со своим коварным роботом-разрушителем-Котом. Теперь с помощью Рекса и РобоРекса Джеймс отправляется в героическое и душераздирающее приключение, чтобы спасти будущее!

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.2 IMDb