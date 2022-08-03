У Джеймса Миллера есть только один друг в мире, его любимый золотистый ретривер Рекс. Но когда на его заднем дворе приземляется странная капсула и появляется собака-робот, его жизнь никогда не будет прежней. Робот-собака идентифицирует себя как РобоРекс и говорит Джеймсу, что он пришел из будущего, чтобы помешать злому человеку по имени Профессор Апокалипсис захватить мир вместе со своим коварным роботом-разрушителем-Котом. Теперь с помощью Рекса и РобоРекса Джеймс отправляется в героическое и душераздирающее приключение, чтобы спасти будущее!

