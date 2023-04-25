Моя фея-проказница (фильм, 2022) смотреть онлайн

Моя фея-проказница
9.02022, Meine Chaosfee & ich
Анимационная комедия о фее, которая пытается доказать, что способна выполнять свои обязанности, несмотря на проваленные экзамены. Озорная Виолетта снова потерпела неудачу на экзамене зубных фей — она так и не научилась создавать волшебные подарки, и получаются у нее только цветы. Тогда Виолетта крадет магический камень у своей коллеги Йоландо и проникает в мир людей, в комнату к 12-летней Макси. Та только недавно переехала в дом к новому молодому человеку своей матери, у которого тоже есть свои дети. Правда, в процессе Виолетта разбила заветный камень, и теперь ей нужно срочно его починить, иначе через несколько дней она превратится в растение.

Страна
Люксембург, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

