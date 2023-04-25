9.02022, Meine Chaosfee & ich
Мультфильм, Комедия75 мин6+
Этот фильм пока недоступен
Моя фея-проказница (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная комедия о фее, которая пытается доказать, что способна выполнять свои обязанности, несмотря на проваленные экзамены. Озорная Виолетта снова потерпела неудачу на экзамене зубных фей — она так и не научилась создавать волшебные подарки, и получаются у нее только цветы. Тогда Виолетта крадет магический камень у своей коллеги Йоландо и проникает в мир людей, в комнату к 12-летней Макси. Та только недавно переехала в дом к новому молодому человеку своей матери, у которого тоже есть свои дети. Правда, в процессе Виолетта разбила заветный камень, и теперь ей нужно срочно его починить, иначе через несколько дней она превратится в растение.
СтранаЛюксембург, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЙХАктриса
Йелла
Хаазе
- ЛКАктриса
Люси
Кэролан
- АААктриса
Алекс
Авенелл
- ЮМАктёр
Юлиан
Мау
- ДЧАктёр
Джон
Чедвик
- ЛРАктёр
Лукиан
Русари
- ТКАктёр
Таммо
Каулбарш
- СБАктёр
Стефан
Бенсон
- ТГАктёр
Тим
Гробе
- МФАктриса
Марион
Фон Штенгель
- СКСценарист
Силья
Клеменс
- ПХСценарист
Памела
Хикки
- ДМСценарист
Дэннис
МакКой
- ГНСценарист
Грег
Никс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ИСКомпозитор
Ингмар
Сюперкрюб