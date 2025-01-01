Мой плюшевый парень (фильм, 2025) смотреть онлайн

Безответственный парень попадает в аварию, и теперь его единственная связь с земным миром — игрушечный мишка его бывшей девушки. Фэнтезийный ромком «Мой плюшевый парень» — фильм 2025 года о том, как легко потерять самое главное в жизни.



Куба — далеко не идеальный бойфренд. Он помешан на себе, у него нет стабильной работы, и он не умеет слушать свою девушку Викторию. Однажды вернувшись домой после долгой поездки, Виктория видит, что Куба устроил полный беспорядок. Молодые люди расстаются, и Куба попадает страшную в аварию. Пока его тело в коме, сам он переносится в чистилище, где живут такие же безответственные мужчины. Здесь можно развлекаться днями напролет, но не найти самого главного — любимых женщин. Чтобы хоть как-то это исправить, обитатели чистилища могут вселяться в плюшевые игрушки своих вторых половинок и безмолвно наблюдать за их жизнью. Но Куба и подумать не мог, что произойдет, когда он воспользуется этой возможностью и станет плюшевым медведем Виктории.



Сможет ли он вернуться в мир живых и помириться с любимой девушкой, расскажет фильм «Мой плюшевый парень» (2025). Польский ромком доступен к просмотру на нашем видеосервисе Wink.



