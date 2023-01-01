Мой парень – принц
Wink
Фильмы
Мой парень – принц

Фильм Мой парень – принц

2023, Perdida
Фэнтези, Мелодрама16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

София — современная и независимая девушка, которая пока еще не встретила своей любви. Все дело в том, что она обожает литературную вселенную Джейн Остин, грезит той атмосферой романтики и настоящими джентльменами. Однажды София случайно оказывается в мире своих грез. Отныне она может сполна насладиться началом XIX века и его традициями, но почему-то отчаянно ищет способ вернуться в свое время.

Мой парень – принц покупка билетов в кино онлайн

Страна
Бразилия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг