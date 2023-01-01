Фильм Мой парень – принц
2023, Perdida
Фэнтези, Мелодрама16+
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О фильме
София — современная и независимая девушка, которая пока еще не встретила своей любви. Все дело в том, что она обожает литературную вселенную Джейн Остин, грезит той атмосферой романтики и настоящими джентльменами. Однажды София случайно оказывается в мире своих грез. Отныне она может сполна на�сладиться началом XIX века и его традициями, но почему-то отчаянно ищет способ вернуться в свое время.
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