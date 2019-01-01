Мой отец снимает порно (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. «Мой отец написал порно» — хитовый британский подкаст, перенесенный каналом HBO в формат сценического выступления. Эта идея пришла в голову сценаристу Джейми Мортону в 2015 году. Он неожиданно узнал, что его 60-летний отец пишет эротические романы, скрываясь под псевдонимом Рокки Флинстоун. Книги, повествующие о похождениях похотливой дамочки Белинды Блюменталь, у него выходили настолько плохие, что даже по-своему прикольные. В подкасте Мортон вместе с друзьями Элис Левин и Джеймсом Купером зачитывал избранные отрывки из отцовской прозы. Получалось настолько смешно, что проект довольно быстро стал сенсационно популярным (более 150 млн скачиваний). Телевизионный вариант подкаста «Мой отец написал порно» — идеальная возможность ознакомиться с этим богатым материалом за полтора часа.



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