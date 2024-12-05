Мой особенный брат (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Мой особенный брат
Комедия, Драма109 мин18+

Сэ-ха и Дон-гу не являются родственниками, но последние 20 лет живут как родные братья. Сэ-ха умный, но прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу наоборот — обладает прекрасным здоровьем, зато обделён интеллектом. Ещё детьми они подружились в христианском приюте и с тех пор жили в компании таких же брошенных родителями собратьев по несчастью. Когда старенький пастор умирает, и приюту грозит закрытие, Сэ-ха придумывает множество способов раздобыть деньги, и один из них — возможная победа Дон-гу в любительском заплыве. В качестве тренера он нанимает бывшую сотрудницу бассейна Ми-хён, добрую и отзывчивую девушку.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

