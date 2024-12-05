Мой особенный брат (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сэ-ха и Дон-гу не являются родственниками, но последние 20 лет живут как родные братья. Сэ-ха умный, но прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу наоборот — обладает прекрасным здоровьем, зато обделён интеллектом. Ещё детьми они подружились в христианском приюте и с тех пор жили в компании таких же брошенных родителями собратьев по несчастью. Когда старенький пастор умирает, и приюту грозит закрытие, Сэ-ха придумывает множество способов раздобыть деньги, и один из них — возможная победа Дон-гу в любительском заплыве. В качестве тренера он нанимает бывшую сотрудницу бассейна Ми-хён, добрую и отзывчивую девушку.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮСРежиссёр
Юк
Сан-хё
- ЩХАктёр
Щин
Ха-гюн
- ЛГАктёр
Ли
Гван-су
- ИАктриса
Исом
- ПЧАктёр
Пак
Чхоль-мин
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- АДАктёр
Ан
Джи-хо
- КХАктёр
Ким
Хён-бин
- КДАктёр
Ким
Джун-ги
- КГАктёр
Ким
Гён-нам
- ЧГАктёр
Чхве
Гван-иль
- КМАктёр
Ким
Мин-сок
- УДАктёр
У
Джи-хён
- КГАктёр
Ким
Ги-чхон
- ЯСАктриса
Ян
Со-мин
- ЮССценарист
Юк
Сан-хё
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЩДПродюсер
Щим
Джэ-мён
- МЁПродюсер
Мун
Ён-чхан
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ССОператор
Сон
Сын-тхэк
- ЛДКомпозитор
Ли
Джи-су