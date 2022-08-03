Мой кровавый Валентин (фильм, 1981) смотреть онлайн
В День святого Валентина кому-нибудь обязательно грустно. Двадцать лет назад один маленький городок пережил нечто худшее. Когда управляющие покинули свои рабочие места, чтобы пойти на ежегодно устраиваемые в городке праздничные танцы, в результате трагедии потеряли жизнь пять шахтеров. Единственный выживший, Гарри Уорден, был помещен в психиатрическую лечебницу, но вернулся, чтобы дать волю своей мести и устроить кровавую бойню в первую годовщину трагедии. Через 19 лет городок готовится к очередной вечеринке по случаю Дня св. Валентина. Влюбленные друг в друга со школы Ти Джей и Сара, а также их друг Аксель с нетерпением ждут вечеринки. Но когда они получают коробку конфет со зловещим предупреждением и истекающим кровью сердцем, жители города понимают, что иметь романтические отношения равносильно смерти. И что они обречены...
