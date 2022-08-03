Моцарт: Хаффнер
Wink
Фильмы
Моцарт: Хаффнер

Моцарт: Хаффнер (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Моцарт: Хаффнер
Концерты20 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Симфония, написанная в 1782 году, была предназначена для семейного торжества в доме Хаффнера, бургомистра Зальцбурга.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг