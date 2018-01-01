Морской пехотинец 6: Ближний бой
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Морской пехотинец 6: Ближний бой

Морской пехотинец 6: Ближний бой (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Marine 6: Close Quarters
Боевики, Драмы81 мин18+

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Сюжет

Шестая часть экшн-франшизы со звездами рестлинга в главных ролях. Бывшие офицеры морской пехоты США Джейк Картер и Люк Трэппер получают на гражданке новое задание. Миссия отважных морпехов — спасти девушку, похищенную бандой международных преступников во главе с безжалостной Мэдди Хейс.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb