Морской пехотинец 6: Ближний бой (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Marine 6: Close Quarters
Боевики, Драмы81 мин18+
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Сюжет
Шестая часть экшн-франшизы со звездами рестлинга в главных ролях. Бывшие офицеры морской пехоты США Джейк Картер и Люк Трэппер получают на гражданке новое задание. Миссия отважных морпехов — спасти девушку, похищенную бандой международных преступников во главе с безжалостной Мэдди Хейс.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- ММАктёр
Майк
Мизанин
- ШМАктёр
Шон
Майклз
- РКАктриса
Ребекка
Куинн
- ЛКАктриса
Луиза
Конолли-Бёрнхем
- ТМАктёр
Теренс
Мэйнард
- ТВАктёр
Тим
Вудворд
- МФАктёр
Мартин
Форд
- МХАктёр
Майкл
Хиггс
- ДААктёр
Дэниэл
Адегбойега
- КВСценарист
Крэйг
Валендзяк
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- БИХудожница
Барбара
Илам-Болдрес
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- КВКомпозитор
Кристин
Вайб