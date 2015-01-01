Морской пехотинец 4 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Marine 4: Moving Target HD
Боевики86 мин18+
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Сюжет
Морской пехотинец США Джон Трайтон возвращается домой с иракской войны. Вместе со своей любимой женой он решает немного попутешествовать по стране. Неожиданным образом они сталкиваются с бандой грабителей-отморозков. Те берут Кейт, жену Джона в заложники, а сами решают уйти по лесу от полици�и.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- ММАктёр
Майк
Мизанин
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- ДБАктёр
Джош
Блэкер
- ММАктёр
Мэттью
Маккоулл
- ДМАктриса
Даниэль
Муане
- РКАктёр
Роурк
Критчлоу
- ПААктёр
Примо
Аллон
- ФААктёр
Фрейзер
Айтчесон
- ЭМАктриса
Эйтлин
Митчелл
- АБСценарист
Алан
Б. МакЭлрой
- СВСценарист
Скотт
Вайпер
- ДОСценарист
Деклан
О’Брайен
- ДМПродюсер
Дональд
Манро
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит