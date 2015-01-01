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Морской пехотинец 4 HD

Морской пехотинец 4 HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Marine 4: Moving Target HD
Боевики86 мин18+

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Сюжет

Морской пехотинец США Джон Трайтон возвращается домой с иракской войны. Вместе со своей любимой женой он решает немного попутешествовать по стране. Неожиданным образом они сталкиваются с бандой грабителей-отморозков. Те берут Кейт, жену Джона в заложники, а сами решают уйти по лесу от полиции.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb