Морские монстрики (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мультфильм о рыбе-мутанте, который мечтает стать известным комиком, но для этого ему надо поработать над чувством юмора. Хоть Чарли и монстрик, его мечты вовсе не кровожадны — он хочет покорить зрителей своими искрометными шутками. К сожалению, материал, который у него уже есть, популярностью не пользуется, а на сцене он чувствует себя неловко. Однако вскоре должно состояться крупное комедийное шоу, и Чарли надеется к тому моменту подтянуть свои навыки. Для этого он планирует отправиться к Маэстро — знаменитому мастеру слова, который может найти комедийный талант в каждом. В пути Чарли сопровождают его верные друзья-мутанты, но дорога оказывается куда опаснее, чем они ожидали. Через что им придется пройти, узнаете из мультфильма «Морские монстрики» (2017), когда будете смотреть его онлайн в сервисе Wink.

