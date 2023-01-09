Морские монстрики 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Новые приключения Чарли и его друзей — в сиквеле мультфильма про подводных мутантов они стремятся победить в состязании на самый громкий бульк. Морские монстры готовятся к новому конкурсу — кто в подводном мире громче всего булькнет. Чарли и его товарищи планируют принять в нем участие, но в этом им помешает коварный Плавникштейн — он открыл особый звук, способный порабощать разум окружающих. При помощи этого навыка Плавникштейн хочет склонить на свою сторону даже великого Маэстро. Чарли и его приятели отправляются на поиски мудрого Громкопуза, который может подсказать, как предотвратить катастрофу. Что их ждет дальше, расскажет мультфильм «Морские монстрики 2» — смотреть его онлайн можно на Wink.

