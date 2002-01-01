Молодожены (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Том, ведущий местной радиостанции, играя на пляже в американский футбол, неожиданно поражает мячом случайную жертву, которой оказывается Сара. После ее падения на пляжный песок между героями происходит продолжительный обмен извинениями, а уже через несколько недель Том и Сара жизни друг без друга представить не могут, о чем и рассказывают своим родителям. В то время как семья Тома ничем особенным похвастаться не может, семья Сары является весьма влиятельной, и ей принадлежит ряд промышленных объектов и спортивных команд в штате. После некоторой оппозиции со стороны отца Сары, влюбленной паре все же дается добро. После чего Тому не остается ничего другого, как заказать билеты на поездку в Европу, где молодожены и собираются провести медовый месяц.



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