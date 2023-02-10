Молодость
Wink
Фильмы
Молодость
5.52022, Молодость
Комедия, Драма85 мин18+

Молодость (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Городской неудачник возвращается в родное село, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Якутское драмеди от режиссера «Пугала» Дмитрия Давыдова.

Жизнерадостный и амбициозный парень Василий родился и вырос в далекой и снежной деревне в Якутии. Он всегда мечтал о большом будущем и никогда не сидел на месте, поэтому однажды он решает переехать в город. На новом месте Василий строит семью и воспитывает детей, но со временем из-за превратностей судьбы остается в одиночестве. Спустя двадцать лет герой принимает решение вернуться на родину, чтобы восстановить связи с давними друзьями и снова обрести счастье. Однако родители Василия уже ушли из жизни, а приятели, создавшие собственные семьи, стали отстраненными и равнодушными. Не сдаваясь перед лицом трудностей, мужчина решает начать новую жизнь и становится кочегаром.

Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драму «Молодость». Фильм 2022 смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb