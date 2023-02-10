Молодость (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Городской неудачник возвращается в родное село, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Якутское драмеди от режиссера «Пугала» Дмитрия Давыдова.



Жизнерадостный и амбициозный парень Василий родился и вырос в далекой и снежной деревне в Якутии. Он всегда мечтал о большом будущем и никогда не сидел на месте, поэтому однажды он решает переехать в город. На новом месте Василий строит семью и воспитывает детей, но со временем из-за превратностей судьбы остается в одиночестве. Спустя двадцать лет герой принимает решение вернуться на родину, чтобы восстановить связи с давними друзьями и снова обрести счастье. Однако родители Василия уже ушли из жизни, а приятели, создавшие собственные семьи, стали отстраненными и равнодушными. Не сдаваясь перед лицом трудностей, мужчина решает начать новую жизнь и становится кочегаром.



