Wink
Детям
Молодильные яблоки
Актёры и съёмочная группа фильма «Молодильные яблоки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодильные яблоки»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Мария Виноградова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Морис Слободской

Морис Слободской

Сценарист
Яков Костюковский

Яков Костюковский

Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Федор Иванов

Продюсер

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Юрий Саульский

Юрий Саульский

Композитор