Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон»

Режиссёры
Актёры
АктёрJefferson Smith
Джеймс СтюартJames Stewart
АктрисаSaunders
Джин АртурJean Arthur
АктёрSenator Joseph Paine
Клод РейнсClaude Rains
АктёрJim Taylor
Эдвард АрнольдEdward Arnold
АктёрGovernor Hopper
Гай КиббиGuy Kibbee
АктёрDiz Moore
Томас МитчеллThomas Mitchell
АктёрChick McGann
Юджин ПэллетEugene Pallette
АктрисаMa Smith
Бьюла БондиBeulah Bondi
АктёрSenate Majority Leader
Х.Б. УорнерH.B. Warner
АктёрPresident of the Senate
Гарри КэриHarry Carey
АктрисаSusan Paine
Астрид ЭллвинAstrid Allwyn
АктрисаMrs. Hopper
Рут ДоннеллиRuth Donnelly
АктёрSenator MacPherson
Грант МитчеллGrant Mitchell
АктёрSenator Monroe
Портер ХоллPorter Hall
АктёрH.V. Kaltenborn