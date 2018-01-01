Wink
Мистер Смит едет в Вашингтон
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Смит едет в Вашингтон»

Режиссёры

Фрэнк Капра

Frank Capra
Режиссёр

Актёры

Джеймс Стюарт

James Stewart
АктёрJefferson Smith
Джин Артур

Jean Arthur
АктрисаSaunders
Клод Рейнс

Claude Rains
АктёрSenator Joseph Paine
Эдвард Арнольд

Edward Arnold
АктёрJim Taylor
Гай Кибби

Guy Kibbee
АктёрGovernor Hopper
Томас Митчелл

Thomas Mitchell
АктёрDiz Moore
Юджин Пэллет

Eugene Pallette
АктёрChick McGann
Бьюла Бонди

Beulah Bondi
АктрисаMa Smith
Х.Б. Уорнер

H.B. Warner
АктёрSenate Majority Leader
Гарри Кэри

Harry Carey
АктёрPresident of the Senate
Астрид Эллвин

Astrid Allwyn
АктрисаSusan Paine
Рут Доннелли

Ruth Donnelly
АктрисаMrs. Hopper
Грант Митчелл

Grant Mitchell
АктёрSenator MacPherson
Портер Холл

Porter Hall
АктёрSenator Monroe
Х.В. Калтенборн

H.V. Kaltenborn
АктёрH.V. Kaltenborn

Сценаристы

Льюис Р. Фостер

Lewis R. Foster
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Капра

Frank Capra
Продюсер

Операторы

Джозеф Уолкер

Joseph Walker
Оператор

Композиторы

Дмитрий Тёмкин

Dimitri Tiomkin
Композитор