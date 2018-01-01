Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Феличита»

Режиссёры

Алессандро Сьяни

Алессандро Сьяни

Alessandro Siani
Режиссёр

Актёры

Алессандро Сьяни

Алессандро Сьяни

Alessandro Siani
АктёрMartino
Диего Абатантуоно

Диего Абатантуоно

Diego Abatantuono
АктёрDottor Gugliemo Gioia
Карла Синьорис

Карла Синьорис

Carla Signoris
АктрисаAugusta
Елена Куччи

Елена Куччи

Elena Cucci
АктрисаArianna Crof
Кристиана Делль’Анна

Кристиана Делль’Анна

Cristiana Dell'Anna
АктрисаCaterina
Яри Гульуччи

Яри Гульуччи

Yari Gugliucci
АктёрProcolo
Эрнесто Махье

Эрнесто Махье

Ernesto Mahieux
АктёрPresidente squadra
Пиппо Лоруссо

Пиппо Лоруссо

Pippo Lorusso
АктёрViolinista
Дэвид Кирк Трейлор

Дэвид Кирк Трейлор

David Kirk Traylor
АктёрClint
Джузеппе Руссо

Джузеппе Руссо

Giuseppe Russo
АктёрTelecronista

Сценаристы

Алессандро Сьяни

Алессандро Сьяни

Alessandro Siani
Сценарист
Фабио Бонифаччи

Фабио Бонифаччи

Fabio Bonifacci
Сценарист

Продюсеры

Риккардо Тоцци

Риккардо Тоцци

Riccardo Tozzi
Продюсер