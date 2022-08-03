Мисс Индия Америка (фильм, 2016) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Лили заканчивает школу и у нее есть свой план на жизнь, "План Лили" : она станет нейрохирургом, а ее бойфренд Карим - инженер-нефтяником, они поженятся, заведут детей и будут жить долго и счастливо...но план рушиться, когда Карим бросает Лили ради Решмы- действующей Мисс Индия- национальной королевы красоты .Вместо того, чтобы лить слезы, Лили решает, что она сама должна стать новой Мисс Индия.

